DIRETTA Serie A, Napoli-Salernitana: le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e la Salernitana di Paulo Sousa in tempo reale

Il Napoli ospita la Salernitana in una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Un derby campano inizialmente programmato per ieri ma spostata ad oggi per motivi di ordine pubblico che sarà diretto dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da un lato gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci dalla vittoria nei minuti di recupero contro gli eterni rivali della Juventus, vanno a caccia di un altro successo per abbattere il muro degli 80 punti e poter festeggiare il terzo tricolore della loro storia, il primo del nuovo millennio. Dall’altro gli amaranto di Paulo Sousa, invece, vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo per avvicinarsi il prima possibile alla seconda salvezza di fila. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva in tv, su smartphone e tablet da Dazn. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Di Lorenzo ed Osimhen. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Salernitana in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1) Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa

CLASSIFICA SERIE A: