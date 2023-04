DIRETTA Serie A, Inter-Lazio: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Lazio, anticipo delle 12.30 della trentaduesima giornata di Serie A

Iniziata ieri con Roma-Milan, la sfida incrociata tra la capitale e il capoluogo lombardo continua oggi con Inter-Lazio. Fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, il lunch match della trentaduesima giornata di Serie A può decidere anche le sorti scudetto.

Nel caso in cui i biancocelesti non dovessero vincere, infatti, al Napoli basterebbe battere la Salernitana per laurearsi campione d’Italia già oggi. Un incrocio che ha anche comportato lo spostamento della sfida dello Stadio Maradona da sabato a domenica. Tornando alla sfida del Meazza, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri potranno contare praticamente sulle rose al completo, eccezion fatta per i lungo degenti Milan Skriniar e Dalbert.

Reduci dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia a spese della Juventus, i padroni di casa cercano una vittoria che li rilancerebbe alla grande nella corsa al quarto posto e sperano di riscattare la sconfitta della gara d’andata. I biancocelsti, dal canto loro, vogliono dimenticare subito la sconfitta interna contro il Torino, confermando la tradizione favorevole negli scontri diretti in questa stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.

Inter-Lazio, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 30 aprile alle 12.30, Inter-Lazio sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e sarà visibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Ecco le formazioni del match:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Correa, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Inter 54, Bologna 44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.