DIRETTA Serie A, Bologna-Juventus 1-0: dal dischetto Orsolini non sbaglia – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus è di scena sul campo del Bologna nel posticipo domenicale che chiude la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, 13esimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che vengono da risultati negativi che verrà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dalla sconfitta contro l’Inter che è costata l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia, hanno bisogno di tornare a vincere dopo i tre ko consecutivi contro Lazio, Sassuolo e Napoli per restare in zona Champions in attesa del giudizio della Corte Federale. Dall’altro i rossoblu di Thiago Motta, a loro volta, sognano un risultato di prestigio per voltare pagina dopo il pareggio contro il Milan e la sconfitta contro il Verona. La partita sarà visibile in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva su Dazn. All’andata la Juve si impose con un netto 3-0 grazie ai gol di Kostic, Vlahovic e Milik. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Juventus in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsolini, Barrow, Ferguson. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 79, Lazio 61, Juventus* 59, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Fiorentina 45, Bologna* 44, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.

*una partita in meno