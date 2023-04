Caso Di Maria, Adani stronca Allegri

Il noto opinionista ed ex calciatore, Daniele Adani, parla a ruota libera della Juventus, soffermandosi anche sul caso DI Maria e su Allegri

Questa partita contro il Bologna ha un valore importante per la Juventus targata Massimiliano Allegri. Innanzitutto perché i bianconeri vengono da tre sconfitte consecutive in Serie A, per mano di Lazio, Sassuolo e Napoli.

Inoltre, gli uomini guidati dal tecnico livornese hanno la possibilità di effettuare il sorpasso sui rivali biancocelesti, salendo così al secondo posto in classifica. Un qualcosa che ridarebbe un po’ di fiducia alla ‘Vecchia Signora’ in vista dei prossimi impegni, ma affinché ciò avvenga è necessario conquistare bottino pieno al Dall’Ara. E i padroni di casa non stanno affatto semplificando la vita ai torinesi. A sbloccare la contesa, infatti, ci ha pensato Riccardo Orsolini, spiazzando Szczesny dal dischetto. Nella giornata odierna, tra l’altro, ha fatto non poco discutere l’assenza dai convocati di Angel Di Maria. Ufficialmente l’argentino è stato escluso dall’elenco per un trauma distorsivo alla caviglia, anche se l’infortunio è un po’ sospetto. Il ‘Fideo’ avrebbe comunicato il presunto problema solo quando gli è stata consegnata la pettorina riservata a chi non fa parte dell’undici titolare. Sul caso in questione si è espresso pure il noto opinionista Daniele Adani, intervenuto al programma ‘Novantesimo Minuto’ in onda sulla ‘Rai’. L’ex calciatore ha pure riservato un’altra critica nei confronti di Allegri.

Juventus, Adani su Allegri: “È inadeguato”

“Fa scalpore l’assenza di Di Maria, ma non sappiamo i motivi reali“, dice Adani. Quest’ultimo, poi, incalza: “Alla Juventus non ci sono calciatori felici, ad esempio Chiesa è spaesato in campo ed è irriconoscibile“.

L’ex Inter prosegue: “Non andavano bene Bentancur e Kulusevski, adesso non va bene Vlahovic. Non è bello trovare un solo responsabile. La Juventus ha dato pieni poteri ad Allegri, ma questa squadra non può essere gestita totalmente da lui. La Juventus non ha una guida tecnica adeguata, così come non ha una comunicazione e una società forte. In questo momento non c’è nulla della Juventus che conosciamo“.