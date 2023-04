Calendario Serie A stravolto, spostano un’altra gara

Dopo che la Lega Serie A ha spostato la gara tra Napoli e Salernitana, può subire una modifica anche la sfida degli azzurri contro l’Udinese

Grande delusione allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli non è riuscito a superare i cugini della Salernitana nel derby campano, dopo la sconfitta subita dalla Lazio per mano dell’Inter in quel di San Siro.

Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti, di conseguenza, hanno dovuto rimandare l’attesissima festa Scudetto. A spegnere momentaneamente l’entusiasmo ci ha pensato Boulaye Dia, che ha risposto alla rete messa a referto da Mathias Olivera. Ora basteranno due punti alla compagine partenopea per assicurarsi la matematica certezza e conquistare finalmente il terzo Scudetto della storia del club campano.

Giovedì 4 maggio Osimhen e compagni dovranno vedersela faccia a faccia con l’Udinese, fra le mura della Dacia Arena. Il match in questione è in programma a partire dalle ore 20:45. Ma, stando a quanto riferisce la ‘Rai’, si sta pensando di anticipare l’orario della partita alle ore 18:30, per motivi di ordine pubblico. Sempre secondo la fonte citata, le questure ne starebbero parlando proprio in queste ore, con l’ipotesi che adesso è sul tavolo. Possibile un’altra variazione, dunque, dopo lo spostamento di Napoli-Salernitana. Vi terremo aggiornati.