Bologna-Juventus, voti e tabellino (primo tempo): Milik sciagurato, Skorupski saracinesca

Voti e tabellino del primo tempo del match del Dall’Ara, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide il rigore di Orsolini, errore dal dischetto invece per Milik

Juventus sotto al 45′ nel posticipo del Dall’Ara contro il Bologna. Orsolini si procura e realizza con freddezza il rigore che finora decide la sfida.

Dal dischetto sbaglia invece Milik: il polacco sciagurato dagli undici metri, viene ipnotizzato dal connazionale Skorupski. Il portiere del Bologna è prodigioso in almeno altre due occasioni e salva il risultato per la squadra di Thiago Motta. Fagioli è il più intraprendente tra i bianconeri e va vicino al pareggio, incerto capitan Danilo e non solo per l’intervento in area su Orsolini.

BOLOGNA

Skorupski 8

Posch 6

Soumaoro 6,5

Lucumì 5

Kyriakopoulos 6

Dominguez 6

Schouten 6,5

Moro 5,5

Orsolini 7

Barrow 5,5

Ferguson 6,5

All. Thiago Motta 6,5

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Cuadrado 5,5

Gatti 6

Danilo 5

Alex Sandro 5

Fagioli 6,5

Locatelli 5,5

Rabiot 6

Chiesa 5,5

Milik 4,5

Kostic 6

All. Allegri 5,5

Arbitro Sozza 5

TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 1-0

10′ rig. Orsolini

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsolini, Barrow, Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Cambiaso, Medel, Aebischer, Pyyhtia, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer Bonucci, Rugani, De Sciglio, Miretti, Paredes, Pogba, Soulè, Iling-Junior, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Posch (B), Kyriakopoulos (B)

Espulsi:

Note: recupero 4′