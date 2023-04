Allegri sempre nel mirino: “Non lo vogliono, va esonerato”

Su Twitter, durante Bologna-Juventus, rispopola l’hashtag #AllegriOut: “Complimenti per i cambi. Cacciatelo subito”

Sempre lui, Massimiliano Allegri. Su Twitter tifosi della Juventus scatenati nel corso della gara del ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Nel mirino, manco a dirlo, il tecnico livornese confermato da Calvo per la prossima stagione poco prima del fischio d’inizio del match. Rispopola l’hashtag #AllegriOut.

Non solo per la prestazione della squadra, Allegri criticato da una parte della tifoseria juventina anche per il poco utilizzo fin qui di Iling-Junior, il quale da subentrante ha impattato in maniera positiva nella sfida contro la formazione di Thiago Motta. Ecco alcuni dei tanti tweet ‘contro’ Allegri raccolti da Calciomercato.it:

I giocatori della Juve non sanno più come farlo capire che Allegri va esonerato …ma tanto i dirigenti della Juve mica si occupano di calcio 🙈#Juve #allegriout #bolognajuve #Juventus — Mr opinion (@JAMESDOUGLASBE2) April 30, 2023

Peccato gioca 25 minuti ogni mese #AllegriOut pic.twitter.com/Ut7ggf5aRt — cette conférence est gagnable (@elhombrealex) April 30, 2023

@juventusfc

Vi dovete solo che vergognare per come giocate e disonorate una maglia così importate, giocatori mediocri senza carattere e un ex allenatore che da quando ha perso la fortuna si è dimostrato per quello che è SCARSO #AllegriOut — il gatto parlante (@Leggimiii) April 30, 2023

È palese che i giocatori, non lo. Vogliono #AllegriOut…. Ribadisco @juventusfc cacciatelo prima di subito… Il peggio arriverà… — Simone (@Simone29164700) April 30, 2023