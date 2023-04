Addio Napoli dopo lo scudetto, decisione presa: resta in Serie A

La formazione di Luciano Spalletti dovrà cercare di mantenere alto il livello di competitività anche per la prossima stagione

Dopo la grande annata per certi versi inaspettata del Napoli, la dirigenza – una volta smaltita l’euforia dei festeggiamenti per lo scudetto – dovrà subito tornare al lavoro per cercare di dare continuità a quanto di straordinario realizzato dalla squadra. A partire dai numerosi contratti in scadenza che rischiano di rendere vulnerabile il club sul mercato.

Il prossimo giugno, ad esempio, il Napoli potrebbe perdere Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese in prestito dal Tottenham, pur non essendo un titolarissimo della rosa di Luciano Spalletti, si è comunque rivelato prezioso nelle rotazioni nei momenti più intensi della stagione. Nei suoi confronti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà quindi decidere se confermarlo o meno, considerata la cifra pari a circa 32 milioni di euro per il riscatto.

Non solo il francese, perché in estate diversi elementi fondamentali per Spalletti si appresteranno ad entrare nell’ultimo anno di contratto a disposizione con il Napoli. Tra questi due titolarissimi come Piotr Zielinski e Hirving Lozano, mentre Matteo Politano – al centro di numerose voci di mercato lo scorso anno – vedrà scadere il suo accordo con il Napoli solamente nel giugno 2025.

Calciomercato Napoli, Zielinski non rinnova e rimane in Serie A

I quattro calciatori già citati potrebbero quindi lasciare la squadra la prossima estate qualora arrivassero proposte allettanti.

Nel sondaggio lanciato su Calciomercato.it questa mattina, è stato chiesto ai nostri utenti quale colpo tra quelli che potrebbero uscire dal Napoli farebbe più comodo alle attuali inseguitrici in Serie A. Tra le rivali in corsa per un posto in zona Champions League, quest’oggi è tornata forte la candidatura dell’Inter reduce dal successo sulla Lazio e rientrata quindi al quarto posto insieme a Roma e Milan.

Per distacco a raccogliere più voti nel sondaggio proposto sul canale Telegram è stato proprio Zielinski, al comando con il 66%. Alle spalle del centrocampista polacco si è posizionato invece Politano con il 16%, davanti a Ndombele con l’11%. Non scalda invece il nome di Lozano, in fondo alla classifica con il 7%.