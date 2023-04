UFFICIALE, ribaltone in classifica: nuova penalizzazione e retrocessione

Continuano ad arrivare scossoni uno dietro l’altro nel calcio italiano ad ogni livello. Protagonista una compagine di Serie C che incassa una penalizzazione decisiva

Le stagioni sportive in Italia sono entrate nel vivo, con gli ultimi verdetti importanti da emettere nelle prossime settimane. In Serie A, al netto del Napoli, le altre zone di classifica vedono una lotta aspra in un campionato che deve anche registrare le vicende extra campo della Juventus.

Un’annata, quella attuale, che ad ogni livello del calcio italiano ha regalato polveroni e problematiche da risolvere. Anche nelle leghe minori non sono mancate casistiche particolari tra penalizzazioni e cambiamenti in classifica. Fari puntati su ciò che sta accadendo a più riprese in Serie C, con particolare focus sulla zona bassa del girone B. Dopo il deferimento da parte della Procura Federale, è arrivata la decisione della giustizia sportiva in merito al caso Imolese. Il club romagnolo ha incassato ben quattro punti di penalizzazione con conseguente retrocessione in Serie D, visto il gap superiore a 8 punti nei confronti del Vis Pesaro che occupa la quintultima posizione.

Imolese penalizzata con il -4: arriva subito la reazione del club

Così facendo non si giocheranno i playout, che avrebbero rappresentato l’ultima ancora di salvezza per l’Imolese.

Nella nota ufficiale sul sito della FIGC si legge che: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta la richiesta di sospensione del

procedimento ed irroga le seguenti sanzioni:

– nei confronti del sig. Stefano Frassetto, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

– nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda”.

Non è mancata anche la reazione dello stesso club (che già ad inizio aprile aveva incassato un -2) con una nota su Facebook: “Alla notifica della pena afflittiva di 4 punti di penalizzazione da parte del TFN, La società Imolese Calcio 1919 comunica che si è già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata ed il blocco dei play out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa”.