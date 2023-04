Roma-Milan, Pioli chiarisce: “Non siamo dei marziani”. E poi ‘avverte’ l’Inter

Il Milan acciuffa un pareggio per certi versi insperato all’Olimpico, dopo essere andato sotto al 93′: Stefano Pioli commenta in conferenza l’1-1 con la Roma

Stefano Pioli arriva in conferenza stampa non contento per il risultato maturato a Roma, ma consapevole che il Milan non ha giocato una buona partita. “Non sono completamente soddisfatto perché volevamo vincerla. Abbiamo approcciato bene e controllato, ma siamo stati poco pericolosi anche per colpa della Roma che in casa subisce pochi gol. Una partita poi fallosa, difficile, con poco ritmo e diventa ancora più difficile”, dice il tecnico rossonero in conferenza stampa.

Pioli continua: “Cosa è mancato? La velocità della palla, contro una squadra che ti aspetta così devi trovare più spazi. Poi la precisione nelle sponde e nelle giocate di dai e vai. Ho detto che avremmo voluto vincere, non ho detto che il risultato è bugiardo. Non abbiamo comunque pensato all’ultima volta che abbiamo giocato qui (0-4 con la Lazio, ndc). Abbiamo approcciato bene, ci voleva più velocità e dovevamo essere meno frettolosi in alcune giocate dove sembrava che mancassero 30 secondi invece mancavano 20 minuti. La Roma in casa nel 2023 ha subito pochissimo, non è che siamo dei marziani che veniamo qui e facciamo 4 gol. Io sono molto fiducioso per la stagione, questo è il periodo decisivo e dobbiamo fare tutti qualcosina in più”.

Roma-Milan, Pioli: “Leao doveva andare più in profondità. Ma sono fiducioso per il finale”

A deludere è stata la fascia mancina del Milan, con Leao e soprattutto Theo Hernandez: “Normale che gli avversari ci conoscano. La Roma è sempre aggressiva, oggi è stata attendista. Rafa poteva andare più in profondità invece di prendere palla tra i piedi. Oggi non siamo stati bravi a portare la palla da una parte all’altra. Quando eravamo chiusi dovevamo farlo e non ci siamo riusciti”.

Mourinho ha parlato di un Milan ha ‘due squadre’ e lui ne aveva ‘mezza’: c’è questa differenza? “Io – risponde Pioli – sono contento del mio gruppo, ho ragazzi forti e seri, non conosco la situazione della Roma e non posso fare certe valutazioni”. Infine sulle scelte in vista della Cremonese e il possibile turnover massiccio come a Bologna: “Alla fine tutti i giocatori fanno sempre un buon minutaggio. Ora non lo so, ero concentrato su questa partita e non ho scelto per mercoledì. Ma è inevitabile che ci saranno delle valutazioni, poi quanti cambi si faranno non lo so. Tomori è squalificato, ci aspettano partite di un’importanza altissima in campionato e in Champions. La stagione è stata pesante ma ci stiamo arrivando bene”. L’Inter è ‘avvisata’.