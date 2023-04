Roma-Milan, le probabili formazioni: Mourinho senza scelta, Pioli versione Champions

Le probabili formazioni di Roma-Milan, match della giornata numero 32 di Serie A in programma alle 18



A 35 giorni dalla fine del campionato, allo stadio Olimpico va in scena uno dei match decisivi per la qualificazione in Champions League. Roma e Milan si sfidano in uno scontro diretto ad alta tensione e importanza. Un match tra due squadre a pari punti (56) al quarto posto, con appena due lunghezze di margine sull’Inter e quattro sull’Atalanta.

Il 32esimo turno può sicuramente, se essere non decisivo, indirizzare la corsa Champions vista Inter-Lazio di domani e anche Bologna-Juventus in programma la sera. La Roma ci arriva non al top della forma, soprattutto dopo l’1-3 a Bergamo con l’Atalanta che ha lasciato in eredità diversi acciacchi. I problemi sono in difesa, viste le assenze di Smalling (ne avrà ancora per almeno una decina di giorni) e Llorente. Mourinho preferisce comunque tenere la difesa a tre, per questo si va verso l’impiego di Kumbulla dal 1′ insieme a Mancini e Ibanez. Ma non è da escludere un ripensamento finale verso la difesa a quattro. Ballottaggio sulla destra, la fascia di Leao e Theo, poi tra Zalewski e Celik. Per gli altri ruoli meno dubbi: dentro Spinazzola, Cristante, Matic, Pellegrini, El Shaarawy e Belotti che è in vantaggio su Abraham. Dybala non è al meglio, tra il problema all’adduttore e la botta alla caviglia: ci sarà ma dalla panchina. Ancora out anche Wijnaldum, che però spera di recuperare per Monza.

Stefano Pioli nella giornata di ieri ha perso Alessandro Florenzi, per un attacco influenzare. L’ex della partita sarà out al pari di Pobega e Ibrahimovic. Ci sarà, invece, Olivier Giroud, che ha smaltito i guai fisici che gli hanno fatto saltare la sfida contro il Lecce ed è pronto a guidare l’attacco insieme a Rafael Leao e Brahim Diaz.

Pioli è pronto ad affidarsi ad un Milan, versione Champions League. L’undici sarà di fatto lo stesso che ha affrontato il Napoli nel ritorno dei quarti di finale. A centrocampo, dunque, non si toccano Krunic, Tonali e Benaccer. La difesa, davanti a Mike Maignan, sarà composta da Davide Calabria, che si riprende il posto dopo la squalifica, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Pioli ha pensato di rilanciare Thiaw al fianco del centrale inglese ma alla fine sarà il danese ad aver la meglio.

Le probabili formazioni di Roma-MILAN

Ecco le probabili formazioni di Roma-Milan:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Keramitsis, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato, Dybala, Abraham, Solbakken.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Wijnaldum, Smalling, Llorente. Squalificati. nessuno. Diffidati: Matic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega e Florenzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw e Tomori

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Baccini e Berti. Quarto Uomo: Camplone. Var: Dipaolo. Avar: Abbattista.

Serie A, Roma-Milan: dove vederla in tv

Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn con calcio d’inizio alle ore 18. Il match è visibile per gli abbonati su tutti i dispositivi compatibili con l’app di streaming. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini: collegamento dalle ore 17.30 con il prepartita.

Il calendario di Roma e Milan

Sarà un mese di maggio di grandi impegni sia per la Roma che per il Milan. I giallorossi sono attesi infatti dal turno infrasettimanale molto complicato in casa del Monza, mercoledì sera, poi sabato ospiteranno di nuovo una milanese. Il 6 maggio sarà altro scontro diretto, ancora più decisivo, contro l’Inter. Poi la doppia sfida in semifinale di Europa League col Bayer Leverkusen (11 e 18 maggio) con in mezzo la trasferta di Bologna. Per il Milan, invece, mercoledì sera a San Siro arriverà la Cremonese e poi – sempre sabato – tre ore prima di Roma-Inter ospiterà proprio la Lazio. Un altro scontro ad alta tensione tra Roma e Milano per la Champions. E ovviamente sarà tempo dello storico derby di Champions, il 10 e il 16 maggio. Nel mezzo la gara al Picco contro lo Spezia in piena lotta per la salvezza.