Roma-Milan, Dybala rossonero: scelto il sacrificato

L’attaccante argentino era stato trattato dai rossoneri la scorsa estate dopo l’addio a costo zero dalla Juventus

Sarà uno scontro Champions a tutti gli effetti quello di questo pomeriggio all’Olimpico tra Roma e Milan. A causa della sconfitta dello scorso lunedì contro l’Atalanta, la formazione di José Mourinho è stata raggiunta in classifica al quarto posto da quella di Stefano Pioli, reduce invece dal successo casalingo sul Lecce.

Un turno nel quale farà discutere un altro scontro diretto, quello tra Inter e Lazio in programma invece domani alle 12.30. Ad approfittarne potrebbero dunque essere Atalanta e Juventus, impegnate però in due trasferte da non sottovalutare. La squadra di Massimiliano Allegri domani sera sarà di scena al Dall’Ara contro il Bologna, mentre Gian Piero Gasperini non avrà vita facile contro l’ex allievo Juric nel match con il Torino.

Tornando a questo pomeriggio, la sfida tra Roma e Milan sa tanto di sliding doors per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, la scorsa estate era andato vicinissimo ai rossoneri dopo essere stato scaricato a costo zero dalla Juventus per la scadenza del contratto. La ‘Joya’, prima di accettare il progetto giallorosso, si era ritrovato per settimane al centro di un derby vero e proprio di mercato tra l’Inter e gli stessi rossoneri.

Calciomercato Milan, Tomori ‘sacrificato’ per Dybala

Nel sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it, si è fatto quindi riferimento alla trattativa poi sfumata tra il Milan e Paulo Dybala.

A tal proposito, ai tifosi rossoneri è stato chiesto di scegliere un big che avrebbero sacrificato in estate pur di avere Dybala nella rosa di Stefano Pioli. Nel sondaggio lanciato sul nostro canale Telegram è stato Fikayo Tomori il più votato dagli utenti con il 52%. L’ex difensore centrale del Chelsea è stato preferito a Sandro Tonali, secondo al 21%.

Alle spalle del centrocampista un ex aequo al 12% tra Mike Maignan e Theo Hernandez. Mentre all’ultimo posto con la percentuale del 3% si è classificato Rafa Leao, ritenuto dunque intoccabile dai tifosi rossoneri. L’attaccante portoghese, tra l’altro, potrebbe presto raggiungere l’intesa con il club rossonero per il rinnovo del contratto a 7 milioni più bonus.