Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 29 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 29 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata a una delle firme più attese del mercato in Serie A: “Leao, sì al Milan”. La rosea parla infatti di accordo raggiungo e di ‘Rafa alla firma: 7 milioni per 5 anni. Vicina pure l’intesa con lo Sporting’. Non solo, perché stasera “Contro Mourinho uno scontro Champions”. Di spalla “Superpremio anti-diavolo” per l’Inter, con Zhang che mette sul piatto 2 milioni per l’euroderby. Poi ancora “L’Europa di Toro-Atalanta passa da una sfida croata”. Titolo anche per la F1: “Lampo rosso”, “Magia Leclerc e pole: “Io amo la Ferrari”. Infine “Il piano del Napoli per tenere Osimhen: contratto più lungo” e “La delusione di Iervolino: Salernitana penalizzata. Non saremo comparse”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ spazio al titolo “MondoNapoli” e il -1 per la probabile festa scudetto ufficiale: “Domani 200 Paesi collegati in diretta tv col Maradona”. Non solo, perché tra oggi e domani ci saranno anche scontri forse decisivi per la Champions: “Roma contro Milano”. Alle 18 infatti c’è Roma-Milan, domani alle 12.30 Inter-Lazio. Poi ancora “La Juve in crisi non segna più”. Su ‘Tuttosport’ invece “Vlahovic e Chiesa futuro Juve”: a prescindere dal fatto che i bianconeri giocheranno o meno le coppe e dalla permanenza o meno di Allegri, resteranno entrambi. Anche qui spazio ai motori: “La magia di Leclerc. Pole da non credere!” A chiudere “Braida va da Galliani! Monza riunisce la coppia” e il Torino con le parole di Juric ai tifosi: “Vi rivogliamo orgogliosi di noi!”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 29 aprile 2023

Anche all’estero siamo agli sgoccioli della stagione. In Liga si arriva alla fase bollente, dove però il Barcellona è a meno di un passo dal titolo, con un vantaggio enorme sul Real.

“Reagire con Dembele” è il titolo di ‘Sport’. Dopo la sconfitta col Rayo Vallecano, i blaugrana oggi ricevono il Betis in una partita comunque complicata. Per questo serve una vittoria che scacci i brutti pensieri. ‘As’ invece fa il punto sulla parta ‘blanca’: “Missione pichichi” il titolo in prima pagina per Benzema che può nuovamente laurearsi capocannoniere della Liga. La brutta notizia per Ancelotti riguarda però l’infortunio di Modric, che è in dubbio per il City.