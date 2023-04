Orgoglio Mourinho: “Solo noi potevamo farlo”

Josè Mourinho ha parlato al termine di Roma-Milan e si è detto orgoglioso della prestazione della squadra

Due punti persi, ma tanto orgoglio per quanto fatto dalla sua squadra in condizioni particolarmente complicate. Questo in sintesi il commento di Josè Mourinho al termine di Roma-Milan, gara terminata sull’1-1.

Il portoghese a ‘DAZN’ ha affermato: “Per la prestazione fatta, il risultato non è giusto. Solo noi, con quanto costruito come squadra e gruppo, possiamo fare una partita così contro il Milan con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo una squadra ricca e non abbiamo una rosa ricca: quando perdiamo un giocatore è un grande problema e ne abbiamo persi tanti. Qualificarci per la Champions sarebbe qualcosa di incredibile: solo noi potevamo lottare così”. Mourinho continua dicendosi: “Sono più orgoglioso che triste anche se un po’ di tristezza c’è visto che i tre punti sembravano molto vicini”.

Roma-Milan, Mourinho: “Ragazzi fantastici”

L’allenatore sottolinea le difficoltà della partita viste le numerose assenze. “Alcuni allenatori possono giocare come vogliono e scelgono il loro sistema tattico: se manca A, gioca B ed è uguale. Noi dobbiamo fare con ciò che abbiamo a disposizione. Abbiamo dei ragazzi fantastici e dobbiamo dare tutto per rimanere in questa posizione di classifica”.

Ancora infortuni e la battuta di Mourinho: “La Roma Femminile, a cui faccio i complimenti per la vittoria dello scudetto, ha un difensore che giocava nel Bayern Monaco: magari può giocare con noi”. Infine, il tecnico conclude: “Sono un allenatore molto orgoglioso. Un punto guadagnato o due persi? Due persi”.