Finale di Champions decisa: Chiellini ha scelto

Nuova vita americana a Los Angeles per Giorgio Chiellini, che non perde comunque occasione per osservare la situazione anche dagli States. Le parole dell’ex juventino

Anche negli Stati Uniti Giorgio Chiellini non ha perso il vizio di vincere. L’ex calciatore della Juventus è alle prese con la sua nuova vita americana in quel di Los Angeles, dove ha anche vinto già due trofei.

L’ex difensore della nazionale ha quindi iniziato la sua seconda stagione in MLS, e a dispetto dei sui quasi 39 anni, sembra avere ancora l’entusiasmo di un tempo. Intervenuto nel corso della diretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto, lo stesso Chiellini ha fatto il punto su quanto accade in Europa, con particolare riferimento alla Champions: “Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull’Inter. Credo che i nerazzurri partano avvantaggiati perché in questo tipo di partite li vedo più forti”.

Champions League, Chiellini fa il suo pronostico

Chiellini, che è uno degli ambassador di Fanast RF, ha aggiunto: “La mia previsione per la finale di quest’anno è Inter-Manchester City. Anche qua siamo sul filo del rasoio perché anche l’altra semifinalista, ossia il Real Madrid, è molto forte”.

Sul Real ha però detto: “Basti pensare alla rimonta con il Paris Saint Germain negli ottavi di finale della scorsa edizione di Champions League. Al 75′ della partita di ritorno i francesi stavano dominando e Mbappè sembrava un alieno, poi in un quarto d’ora è cambiato tutto e il Real Madrid ha passato il turno vincendo 3-1. Però penso che alla fine prima o poi il Manchester City dovrà raggiungere la finale”.

Infine l’ex juventino ha parlato di due grandi centravanti: “Qualche anno fa mi sarebbe piaciuto marcare Haaland e Osimhen. Oggi no, solo a guardarli giocare mi fanno male i flessori!”.