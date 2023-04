DIRETTA Serie A, Roma-Milan | Le formazioni ufficiali – LIVE

Il big match del sabato, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Roma e Milan

Una sfida che vale un pezzo di Champions League della prossima stagione quella valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A e vede di fronte la Roma e il Milan, rispettivamente semifinalista di Europa League e Champions.

I padroni di casa, guidati in panchina da José Mourinho, sono reduci dal pesante 3-1 patito sul campo di una diretta concorrente nella corsa all’Europa che conta come l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. E, probabilmente, dovrà fare a meno dal primo minuto del suo uomo più importante, Paulo Dybala, ancora non al meglio dopo il brutto intervento di Palomino. Di contro, i rossoneri campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli, arrivano all’appuntamento dopo aver battuto tra le mura amiche un’altra squadra giallorossa, il Lecce di Marco Baroni, grazie alla doppietta del sempre decisivo Rafa Leao. Le due squadre in campo quest’oggi sono appaiate al quarto posto in classifica con 56 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce* 31, Spezia* 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.

*una partita in più

Roma-Milan, sfida Champions: dove vederla in TV

Come detto, il match tra la Roma e il Milan è molto importante per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E chi volesse gustarsi la sfida tra la squadra di Mourinho e quella di Pioli, potrà farlo in streaming attraverso l’app di DAZN, chiaramente per chi è in possesso di regolare abbonamento. Ricordiamo che l’applicazione è presente anche sul decoder di Sky. Calcio d’inizio fissato per le 18.