Zidane ne sarebbe felicissimo: svolta per la panchina

Zinedine Zidane è ancora senza una panchina e tra Spagna e Italia non mancano le voci. L’ombra del Real Madrid torna ad aleggiare alle sue spalle

Dal suo addio al Real Madrid Zinedine Zidane è ancora senza una panchina su cui esprimere il suo calcio vincente. L’allenatore transalpino con i ‘blancos’ in poco tempo ha vinto praticamente tutto, entrando nella leggenda di una delle società più importanti, storiche e gloriose di sempre.

Zidane da allenatore ha sempre dimostrato la sua capacità di tenere il gruppo saldamente in pugno, evidenziando le sue doti di gestore di grandi campioni. Da qualche tempo è però ai box per un periodo sabbatico e neanche la sconfitta della Francia in finale al Mondiale gli ha aperto lo spiraglio per quello che sarebbe potuto essere un destino al timone della nazionale transalpina. È quindi inevitabile tornare a pensare ad un club per Zizou, che è spesso accostato come sogno alla Juventus, per ciò che concerne la Serie A, mentre in Spagna insistono sull’eventuale ennesimo ritorno al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid non molla Zidane: il francese ne sarebbe felice

Il Real Madrid è in lotta in Copa del Rey e per raggiungere la finale di Champions League, mentre la Liga sembra ormai affare solo del Barcellona. Al termine dell’attuale annata andranno tirate le somme, ed anche il futuro di Carlo Ancelotti è da valutare.

Qualora alla fine dell’attuale annata si esaurisse il rapporto con l’allenatore italiano ecco che per il Madrid tornerebbe in auge proprio Zizou. Come riporta il giornalista Santi Aouna su ‘Madrid Xtra’, Zidane sarebbe felicissimo di poter allenare nuovamente il Real. Sarebbe la sua terza tappa al club iberico da allenatore, fermo restando che sarebbe difficile replicare il passato. Le fonti iberiche inoltre sottolineano come, oltre al club di Florentino Perez, su Zidane ci siano anche la Juventus e il PSG.