Via dalla Juventus a giugno: risoluzione contrattuale

Via dalla Juventus a giugno, decisione già comunicata ai bianconeri e risoluzione contrattuale. Tutti i dettagli

È il momento più difficile e delicato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, nonostante la recente qualificazione alla semifinale di Europa League, sono infatti reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e dall’eliminazione dalla Coppa Italia.

La crisi di Dusan Vlahovic si è inoltre estesa a tutto l’attacco, rimasto a secco ben tre volte nelle ultime quattro sfide. Il cammino della squadra di Allegri ripartirà da Bologna, domenica sera al Dall’Ara, per ritrovare il successo in campionato e consolidare la posizione in Champions League. Dopo il pesante ko di San Siro contro l’Inter, però, sono piovute nuove critiche su Massimiliano Allegri, al punto da rimettere in bilico la sua conferma a fine stagione. Molto dipenderà anche dai risultati del rush finale, con l’obiettivo primario della qualificazione alla prossima Champions (in attesa dei verdetti extra-campo) e l’Europa League. Nel frattempo, è già arrivata la conferma del primo addio in casa bianconera.

Juventus, Bianco via a giugno: lascia lo staff di Allegri

Paolo Bianco, entrato nello staff tecnico di Allegri lo scorso luglio, è già ai saluti. Stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la decisione è già stata presa e comunicata ad Allegri e alla società.

A giugno Bianco risolverà in anticipo il contratto in scadenza nel 2024. La sua scelta sarebbe dettata dalla volontà di mettersi in proprio in panchina e cominciare un percorso da primo allenatore. Dopo le esperienze al fianco di De Zerbi e Allegri, l’ex centrocampista ripartirà con ogni probabilità da una prima squadra in Serie B o C.