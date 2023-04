Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 28 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 28 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la decisione della Juventus nonostante le polemiche e il momento di crisi: “Mi tengo Allegri“. Intanto, c’è la decisione sul weekend di campionato, con Napoli-Salernitana spostata di domenica alle 15: “Scudetto al Maradona“. In alto, le mosse di mercato dell’Inter: “Vicario è più vicino“.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con i preparativi della festa scudetto, illustrati ieri in conferenza stampa in Prefettura a Napoli, con lo spostamento di Napoli-Salernitana e la predisposizione di un grande piano sicurezza. C’è anche l’intervento di De Laurentiis in video chiamata: “Godiamoci la festa“. La Fiorentina intanto conquista la finale di Coppa Italia con lo 0-0 contro la Cremonese: “Viola, prima finale“.

Su ‘Tuttosport’, l’apertura riguarda la foto a tutta pagina di Allegri e un titolo sul momento delicato: “Allegri a orologeria“, con la conferma da parte della Juventus nonostante le voci e il nervosismo galoppante. Sull’altra sponda del Po torinese, “Stadio Toro: il sindaco chiama Cairo“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 28 aprile 2023

All’estero, si spazia tra serate di grande calcio e intrighi di mercato. Vediamo le prime pagine più interessanti di oggi.

In Inghilterra, il turno di campionato infrasettimanale si conclude con un rocambolesco 2-2 tra Tottenham e Manchester United. E’ la notte dell’orgoglio degli Spurs, che nonostante il momento critico rimontano nel secondo tempo con un gol di Son a suggellare il pari: “Well done my Son” titola il ‘Mirror’. Mentre in Francia i gioielli della Ligue 1 sono tutti in prima pagina pronti ad infiammare il mercato. “La Ligue 1 affole l’Europe“, titola ‘L’Equipe’, con i volti dei vari Balogun, Blas, David, Guendouz, Fofana, Openda e Kephren Thuram.