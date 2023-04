Non lo vogliono più: stoppato il ritorno di Conte 

L’allenatore leccese è rimasto senza contratto dopo aver rescisso consensualmente il suo rapporto con il Tottenham

L’addio di Antonio Conte dalla panchina del Tottenham ha provocato un crollo totale. Il suo vice Stellini, rimasto per poche settimane al comando degli Spurs in seguito alla rescissione contrattuale dell’allenatore leccese, ha probabilmente toccato il punto più basso della stagione in occasione della disfatta per 6-1 della scorsa domenica contro il Newcastle.

Una sconfitta che ha segnato il futuro dello stesso Stellini, allontanato definitivamente dalla guida della formazione londinese. Per quanto riguarda invece quello di Antonio Conte di certo non mancano le incognite. La suggestione circolata negli ultimi mesi in riferimento ad un suo possibile ritorno sulla panchina dell’Inter, infatti, potrebbe essere cancellata dal finale di stagione dei nerazzurri, in piena ripresa in tutte le competizioni dopo un periodo negativo.

Simone Inzaghi – che nelle ultime due settimane ha portato la squadra in semifinale di Champions League, finale di Coppa Italia e ritrovato la vittoria in campionato sull’Empoli – ha ancora ampi margini per guadagnarsi sul campo la riconferma. Un’ipotesi, quest’ultima, che andrebbe ovviamente ad ostacolare il ritorno a Milano del tecnico leccese. Non è invece da scartare la pista Juventus, altra formazione che a fine anno potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

Calciomercato Juve, scartato il ritorno di Antonio Conte

Qualora Allegri dovesse chiudere la stagione senza trofei e fuori dalla zona Champions League, la Juve potrebbe optare per la separazione con il toscano.

Ad ogni modo, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera non viene particolarmente gradito dai tifosi della Juventus, come certificato dalle risposte arrivate al sondaggio lanciato quest’oggi dalla redazione di Calciomercato.it. L’allenatore leccese si è classificato su Twitter solamente al terzo posto con il 20,3%, nettamente staccato da Igor Tudor al 31% sul secondo gradino del podio.

Vittoria di misura per un altro grande ex come Zinedine Zidane, il più votato con il 33,3%. In fondo alla classifica – infine – Luis Enrique (14,5%), altro tecnico alla ricerca di un nuovo progetto dopo aver salutato la Nazionale Spagnola al termine della deludente esperienza nel Mondiale di Qatar.