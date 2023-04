Morata, non c’è due senza tre: così torna alla Juve

Morata e la Juventus, non c’è due senza tre: nuove voci sul possibile ritorno dell’attaccante spagnolo. Ecco come

In attesa di novità dai processi extra-campo, in casa Juventus si inizia a ragionare anche in vista del calciomercato estivo.

Interrogato a riguardo, nel pre-partita di Inter-Juventus, Francesco Calvo si è espresso così sulla prossima sessione estiva: “In ottica mercato questa partita non è decisiva, abbiamo una squadra forte che stasera può vincere poi la programmazione la facciamo con calma senza pressione. La squadra è migliorabile ma siamo concentrati su questa stagione”. Il dirigente bianconero ha voluto rassicurare i tifosi anche sul fronte mercato: “La Juve ha una solidità che può programmare a prescindere dell’esito della stagione. Ovvio che fare o non fare le coppe europee fa differenza a livello numerico ma la solidità e la calma con cui possiamo programmare ci permette di farlo nei giusti tempi”.

La dirigenza della Juventus ha in cima alla lista i rinnovi di Di Maria e soprattutto Rabiot, mentre in entrata è tornato a circolare il nome di Alvaro Morata per quella che diventerebbe la sua terza avventura in bianconero. L’eventuale ritorno dello spagnolo dipende soprattutto dal futuro di Arek Milik.

Calciomercato Juventus, le ultime sul possibile ritorno di Morata

Il club bianconero, prima di riscattare Milik dal Marsiglia, vuole capire cosa sarà del proprio futuro e vagliare anche piste alternative. Come riportato da ‘Tuttosport’, la prima pista porta proprio ad Alvaro Morata.

Il grande ex è in scadenza nel giugno 2024 con l’Atletico Madrid, e in estate il suo futuro sarà messo nuovamente in discussione. Ecco che rispunta così la “sua” Juve: per tornare a Torino, però, con ogni probabilità Morata dovrà rinunciare all’attuale ingaggio da 5,2 milioni di euro netti. Una scelta di cuore che riavvicinerebbe lo spagnolo in bianconero, allontanando Arek Milik.