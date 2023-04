“Maxi multa” e nuova classifica: patteggiamento Juve, annuncio choc

Ipotesi patteggiamento per la Juventus: un possibile “accordo” con la Figc per cercare di chiudere a stretto giro le vicende extra-campo

Possibile patteggiamento tra Juventus e Federazione Italiana Gioco Calcio: è questo il retroscena che arriva da Torino in merito alle vicende di giustizia sportiva che vedono coinvolta la società bianconera.

Dopo la revoca (non definitiva) dei 15 punti di penalizzazione, la Juventus vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulle questioni di campo. In particolar modo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, che lascia alla truppa di Allegri “solo” campionato ed Europa League da giocarsi al massimo delle proprie possibilità.

La #Juventus starebbe valutando il patteggiamento con #FIGC per chiudere in questa stagione la questione giudiziaria, concordando 6/9 punti di penalizzazione e maxi multa per filone stipendi/partnership — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) April 27, 2023

Come anticipato dal giornalista Marcello Chirico, il club bianconero starebbe valutando la possibilità di patteggiare con la Figc per chiudere la questione giudiziaria entro la fine di questa stagione, anche e soprattutto per evitare sanzioni anche il prossimo anno.

Juventus, ipotesi patteggiamento con la Figc

In particolar modo, l’obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe quello di concordare una penalizzazione che oscilla tra i 6 ed i 9 punti.

Inoltre, per il filone d’inchiesta relativo a stipendi e partnership, la Juventus potrebbe pagare una maxi sanzione pecuniaria, chiudendo però definitivamente la questione extra-campo per poi potersi concentrare sulla prossima stagione.