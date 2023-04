L’annuncio in conferenza: “Il mio futuro si chiama Juve”

L’allenatore è intervenuto in conferenza stampa questo pomeriggio in vista del match della prossima giornata di Serie A

Nel turno che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto al Napoli a 33 anni di distanza dall’ultimo trionfo, a tenere banco in campionato è soprattutto la serratissima lotta per la zona Champions League. A tal proposito, nella giornata in arrivo assisteremo a ben due scontri diretti d’alta classifica.

Si comincia infatti domani pomeriggio con il primo anticipo delle 18.00 tra Roma e Milan, in programma all’Olimpico. Una gara che guarderanno con grande attenzione Inter e Lazio, le quali si sfideranno invece l’una di fronte all’altra nel lunch match di domenica a San Siro. Gara ad alta tensione anche per l’Atalanta, rientrata in piena corsa dopo la vittoria sulla Roma e attesa domani sera alla complicata trasferta contro il Torino.

Per quanto riguarda la Juventus, tornata al terzo posto dopo la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, il prossimo ostacolo sarà invece il Bologna nel posticipo di domenica al Dall’Ara. Formazione emiliana che ha ben impressionato in questa stagione, nonostante la sconfitta dell’ultimo turno contro il Verona. Grande artefice del percorso fatto in campionato dai rossoblù è stato Thiago Motta, intervenuto quest’oggi in conferenza.

Bologna-Juve, l’annuncio di Thiago Motta sul rinnovo

L’allenatore italo-brasiliano, accostato già a grandi panchine come Inter e Paris Saint Germain, potrebbe in realtà rimanere ancora qualche anno a Bologna.

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, a tal proposito, a Thiago Motta è stato chiesto un aggiornamento in merito alle trattative per il rinnovo con il Bologna. A domanda specifica, però, l’ex Inter ha voluto evitare di discutere del suo futuro, precisando che la sua attenzione in questo momento è rivolta esclusivamente alla prossima gara di campionato contro la Juve.

Per Thiago Motta, che lo scorso anno si era già fatto notare allo Spezia rendendosi protagonista di una salvezza a cui in pochi credevano, si tratta dall’annata della consacrazione in attesa di una big. Sul rinnovo con il Bologna, intanto, questo è il pensiero del tecnico: “Al momento giusto ne parleremo, ci sarà tempo per confrontarsi e trovare le soluzioni migliori per tutti. Ora il mio futuro si chiama Juventus”.