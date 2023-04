DIRETTA Serie A, Lecce-Udinese | Segui la cronaca LIVE

Si apre la trentaduesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Lecce, in grande difficoltà, e l’Udinese

Dopo gli impegni per la Coppa Italia, che ha decretato Inter e Fiorentina come finaliste, dopo aver eliminato rispettivamente Juventus e Cremonese, si torna in campo per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Ad aprire le danze è la sfida tra il Lecce e l’Udinese. I giallorossi, guidati in panchina da Marco Baroni, vivono un periodo decisamente complicato, quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, e il terzultimo posto occupato dal Verona di Zaffaroni–Bocchetti è adesso distante solo due punti. L’ultima vittoria risale al 19 febbraio scorso, 2-1 sul campo dell’Atalanta di Gasperini. Di contro, i bianconeri di Andrea Sottil arrivano all’appuntamento dopo la rotonda vittoria, ottenuta tra le mura amiche, contro la Cremonese di Davide Ballardini nel turno precedente e veleggiano serenamente al nono posto in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-UDINESE

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 78 punti; Lazio 61; Juventus 59; Milan e Roma 56; Inter 54; Atalanta 52; Bologna 44; Udinese, Fiorentina e Torino 42; Monza 41; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32; Lecce 28; Spezia 27; Verona 26; Cremonese 19, Sampdoria 17

Lecce-Udinese, dove vederla in TV

Sfida importantissima, soprattutto per i padroni di casa, quella tra il Lecce e l’Udinese, che apre il venerdì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Un match che sarà possibile vedere, per chi è in possesso di regolare abbonamento, in esclusiva su Dazn, in streaming tramite l’app, presente anche sul decoder di Sky. Calcio d’inizio alle ore 18.