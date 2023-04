Darmian non ha avuto alcun dubbio sul rinnovo: “È stata una decisione facile”

L’Inter si gode l’approdo in finale di Coppa Italia e pensa al rush finale di stagione. L’analisi di Matteo Darmian

La vittoria dei giorni scorsi contro la Juventus ha consentito all’Inter di strappare il pass per la finalissima di Coppa Italia, che la squadra di Inzaghi disputerà contro la Fiorentina. Una stagione che quindi si erge sull’ottimo rendimento nelle coppe, visto invece quanto prodotto in campionato dove pure servirà un cambio di passo.

La compagine meneghina dovrà quindi portare l’efficacia dimostrata tra Champions e Coppa Italia anche in Serie A, per evitare brutte sorprese nella corsa ad una delle prime quattro posizioni. Un passaggio fondamentale che si evince anche dalle recenti parole di Matteo Darmian a ‘Sportmediaset’: “Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia che era uno dei nostri obiettivi e che ci permetterà di giocare la Supercoppa il prossimo anno. Siamo in semifinale di Champions che è una cosa importante e ora guardiamo alla sfida di domenica perché anche in campionato dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo”.

Inter, Darmian dalle coppe al rinnovo: “È stata una decisione facile”

C’è quindi grande soddisfazione nell’ambiente interista per la finale di Coppa Italia, ma non può essere un punto d’arrivo.

Darmian porta il focus anche sulla prossima gara contro la Lazio da preparare nel modo migliore, prima di evidenziare come la continuità sia la chiave per un finale di stagione importante. In merito alle soddisfazioni personali: “Sono più contento se la squadra fa bene e se raggiunge gli obiettivi che aveva all’inizio della stagione. Sento la fiducia di tutti e questo mi spinge a migliorare giorno dopo giorno”. Sul rinnovo invece il difensore interista non ha mai avuto dubbi: “Fin dal primo giorno mi sono sentito bene, ho sentito la fiducia di tutti e quindi è stata una decisione facile”.