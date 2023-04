Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 32esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 32esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Alle 18.30 inizia il 32esimo turno di Serie A, con Lecce-Udinese. E’ la giornata che può regalare lo Scudetto al Napoli, impegnato in casa contro la Salernitana, ma allo stesso tempo è la giornata di Roma-Milan e Inter-Lazio. Un turno, dunque, che dirà molto sulla corsa Champions League. Sarà una giornata ricca, quindi, anche per il fantacalcio, che andrà in archivio la domenica sera con Bologna-Juventus.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 32esima giornata di Serie A

Lecce-Udinese venerdì ore 18.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Beto.

TOP: Colombo e Beto, bomber di provincia!

FLOP: Oudin è in calo

RISCHIATUTTO: Samardzic ha i guizzi giusti

Spezia-Monza venerdì ore 20.45

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Petagna.

TOP: Verde e Caprari, fantasia al potere!

FLOP: Amian ha il cartellino troppo facile

RISCHIATUTTO: Attenzione a Bastoni

Roma-Milan sabato ore 18

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

TOP: Pellegrini sa come far male al Milan. Ok Leao

FLOP: Kalulu rischia

RISCHIATUTTO: Spinazzola può incidere

Torino-Atalanta sabato ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata.

TOP: Sanabria segna spesso in casa. Scalvini una garanzia

FLOP: Zapata non ci ispira

RISCHIATUTTO: Buongiorno ha grande continuità

Inter-Lazio domenica ore 12.30

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Lukaku vuole castigare la Lazio! Felipe a San Siro può esplodere

FLOP: Dumfries può avere problemi seri

RISCHIATUTTO: Occhio al destro di Calhanoglu

CREMONESE-VERONA domenica ore 15

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ghiglione, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Dessers.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Kallon; Djuric.

TOP: Verdi è on fire! Ci piacciono Meité e Dessers

FLOP: Vasquez a rischio malus

RISCHIATUTTO: non dimenticatevi di Lazovic, può sorprendervi

NAPOLI-SALERNITANA domenica ore 15

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

TOP: è il giorno dello Scudetto, tocca affidarsi a loro, Kiara-Osimhen!

FLOP: A Gyomber può venire il mal di testa

RISCHIATUTTO: Mazzocchi non è una cattiva idea

SASSUOLO-EMPOLI domenica ore 15

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

TOP: rilanciate Laurienté! Ok Frattesi e Baldanzi

FLOP: Ruan non ci convince

RISCHIATUTTO: bonus inattesi per Ebuehi

FIORENTINA-SAMPDORIA domenica ore 18

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Sottil, Cabral, Saponara.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Günter, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.

TOP: Biraghi per riscattarsi! Cabral per i bonus pesanti

FLOP: Rincon parte da meno 0,5

RISCHIATUTTO: Gabbiadini tira fuori il coniglio dal cilindro quando meno te lo aspetti

BOLOGNA-JUVENTUS domenica ore 20:45

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Zikrzee, Barrow.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

TOP: Rabiot e Orsolini per il +3! Ok Dominguez e Milik

FLOP: Lucumì si può tenere fuori

RISCHIATUTTO: Posch non ha perso il vizio del gol