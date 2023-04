Non rientra nei piani di Guardiola: proposto al Milan

Occasione di calciomercato per il Milan: un esubero del Manchester City di Guardiola proposto ai rossoneri

Finale di stagione tutto da vivere per il Milan, con la corsa al quarto posto in campionato e quella in Champions League che potrebbero incidere notevolmente sul futuro dei rossoneri. Il club è fiducioso nella possibilità di vivere settimane da protagonista assoluto e ragiona già anche sulle prossime mosse di mercato, per confermarsi competitivo ai massimi livelli. Attenzione in particolare alle notizie che arrivano dal Manchester City, con un uomo di Guardiola che potrebbe entrare nell’orbita del Diavolo.

Non rientra più nei piani dello spagnolo infatti il laterale destro Kyle Walker, a lungo una delle colonne della squadra. Il terzino inglese andrà in scadenza di contratto a giugno del 2024 e gli si sta cercando una sistemazione per monetizzare dalla sua cessione a un anno dalla conclusione dell’accordo in essere. Il suo profilo sarebbe stato proposto proprio al Milan, per una pista di mercato da seguire con grande attenzione.

Walker proposto al Milan, i termini dell’affare

Walker è un giocatore cui l’esperienza internazionale non manca di certo e sulle fasce difensive, effettivamente, per il Milan ci sarebbe bisogno di un rinforzo di spessore.

Il costo del suo cartellino non sarebbe nemmeno particolarmente elevato. Con un esborso tra gli otto e i dieci milioni di euro, l’affare potrebbe andare in porto. Ma sono altri i motivi di perplessità. Il suo profilo non rientra nella politica dei rossoneri per età (il mese prossimo compirà 33 anni) e per il suo ingaggio, piuttosto elevato. Al momento, al City guadagna circa 6,5 milioni di euro. Anche con i benefici del decreto crescita a favore e con una eventuale riduzione intorno ai 4 milioni e mezzo, il Milan difficilmente potrebbe permetterselo.