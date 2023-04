“Non mi stupirebbe”: aumenta la penalizzazione, la Juve non ha scampo

Il caso plusvalenze per la Juventus non è ancora finito, la Corte di Appello Federale potrebbe anche aumentare la penalizzazione

Dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, la palla è tornata alla Corte di Appello Federale che, in diversa composizione, dovrà tornare ad esprimersi sul caso plusvalenze.

Quel che è accaduto è ormai noto con l’annullamento con rinvio della decisione arrivata a gennaio con la richiesta di rivalutare il caso, in particolare in riferimento alle posizioni di alcuni ex dirigenti, su tutti Pavel Nedved, rimodulando poi l’eventuale sanzione per la società. Lo stesso Collegio ha confermato, invece, le sanzioni inflitte all’ex presidente Agnelli, a Paratici, ad Arrivabene e a Cherubini.

Ora si attende questo pronunciamento che arriverà nelle prossime settimane e che potrebbe portare una nuova penalizzazione alla Juventus, facendo scendere nuovamente giù in classifica. Da più parti si prospetta una penalizzazione comunque inferiore ai 15 punti, anche se c’è chi, invece, profetizza una stangata ancora più pesante per i bianconeri.

Juventus, aumenta la penalizzazione: per Salandin è possibile

Su Twitter, il giornalista Stefano Salandin parla proprio della nuova sentenza cui è chiamata la Corte di Appello Federale e non esclude la possibilità che i 15 punti di penalizzazione, invece di diminuire, possano ancora aumentare.

Nel tweet, infatti, scrive: “E se le parole del pg Ugo Taucer sulla necessità di rimodulare la sanzione della Juventus fossero propedeutiche a una revisione ‘ad pejora’?”. Una possibilità che per Salandin non sarebbe una sorpresa: “Considerando la conferma della squalifica al presidente non mi stupirebbe affatto”. Soltanto un’ipotesi, ovviamente, in questo momento, anche perché devono ancora essere pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Soltanto dopo che saranno rese note, si potrà iniziare a capire quale potrebbe essere l’orientamento. Intanto, la Juventus resta sospesa, tra il campo che la vede al terzo posto in classifica e una possibile nuova penalizzazione che andrebbe a complicare la corsa della squadra di Allegri verso un piazzamento Champions.