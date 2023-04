Napoli-Salernitana spostata, la reazione dei granata

Dopo la decisione di spostare la data di Napoli-Salernitana, arriva la reazione dei tifosi della squadra granata

Quella di Napoli sarà una trasferta quanto mai anomala per i tifosi della Salernitana. Una trasferta che arriverà al termine di una settimana di tira e molla e di decisioni rimandate in merito all’orario di disputa della partita.

Alla fine, le autorità hanno disposto lo slittamento del derby campano di ventiquattro ore. Dunque, Napoli e Salernitana si affronteranno domenica alle 15, con la squadra di Spalletti che scenderà in campo conoscendo il risultato della Lazio che alle 12.30 sarà di scena a San Siro contro l’Inter. Sponda granata, il tira e molla tra Lega Serie A e autorità non ha fatto fare i salti di gioia. Anzi, l’apertura del settore ospiti ai tifosi tesserati ma residenti fuori dalla provincia di Salerno ha rappresentato una ulteriore beffa. I gruppi organizzati non saranno presenti, ma non è da escludere la possibilità che al ‘Maradona’ arrivino supporter dell’ippocampo residenti in altre province e regioni.