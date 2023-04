La notizia più attesa per Milan-Inter è UFFICIALE: c’è anche il comunicato

Arriva la prima decisione ufficiale sul derby di Champions tra Milan e Inter: non ci sono più dubbi, c’è il comunicato

Cresce l’attesa tra il derby di Champions. Milan-Inter si giocheranno la finale della principale competizione europea nel doppio confronto del 10 e del 16 maggio.

Due partite che inevitabilmente si prenderanno l’attenzione e sui quali si poseranno i riflettori di tutto il panorama calcistico italiano. Proprio sulla stracittadina si è espressa l’AGCom, ufficializzando una notizia che era già nota da dopo i quarti di finale: le due partite dovranno essere trasmessa in chiaro. Nel dettaglio, l’Autorità Garante per le Comunicazioni impone che i diritti per la trasmissione della gara di andata siano ceduti da Prime Video ad un emittente per la diretta in chiaro dell’evento.

Questo perché come previsto dall’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l’AGCOM nella delibera 131/12/CONS (Delibera Lista eventi), ha stilato una lista di eventi di particolare rilevanza per i quali i fornitori dei servizi di media devono la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. Tra gli eventi previsti ci sono appunto la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League nel caso in cui siano presenti compagine italiane.

Proprio in virtù di tale normativa, l’AGCOM specifica che la gara di andata Milan-Inter “ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmessa in esclusiva e solo in forma codificata”. Ecco perché l’Autorità ha invitato Amazon Prime Video, detentore dei diritti in via esclusiva, “ad attivare la procedura che la Delibera Lista eventi prevede in tali casi”.

Milan-Inter in diretta tv in chiaro: ecco dove

Milan-Inter sarà trasmessa quindi in diretta tv in chiaro, anche se non si sa ancora quale emittente la trasmetterà.

Da questo punto di vista ora toccherà a Prime Video realizzare una proposta di cessione (“a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie”) dei diritti della partita. Se non arrivasse alcuna proposta “equa, ragionevole e non discriminatoria”, la stessa Prime Video potrà esercitare i diritti di cui è in possesso, in deroga.