La Fiorentina sbatte sul muro grigiorosso, ma si regala l’Inter

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese finisce 0-0, i viola sfideranno l’Inter in finale

La Fiorentina sbatte sul muro della Cremonese, ma si regala comunque la finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma il 24 maggio all’Olimpico.

I viola torneranno dunque a giocare la finale della coppa nazionale dopo nove anni dall’ultima volta. Lo 0-0 maturato ai 30mila spettatori dello stadio Franchi basta agli uomini di Vincenzo Italiano per regalarsi l’Inter e giocarsi il trofeo.

I padroni di casa sono certamente più pericolosi, ma la formazione ospite è ben organizzata e si difende strenuamente, concedendo pochi spazi e poche occasioni. I grigiorossi di Ballardini però non riescono a sfondare, nonostante necessitino di due reti per agguantare almeno i supplementari. L’occasione più grande ce l’ha Nico Gonzalez, che con un sinistro dal limite dell’area sfiora il gol. Alla fine si attende solo il triplice fischio dell’arbitro, per la festa del popolo viola. Da applausi comunque lo straordinario cammino dei grigiorossi, in grado di superare tra gli altri Napoli e Roma.

Fiorentina-Cremonese 0-0