Juventus senza pace, rischio doppio forfait a Bologna

Non c’è pace per la Juventus che fa i conti ancora con gli infortuni: niente allenamento con il gruppo e possibile forfait

Non il miglior momento per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, i bianconeri hanno incassato anche il ko in casa dell’Inter, venendo eliminati dalla Coppa Italia.

Il primo obiettivo che sfuma per la società piemontese che ora si appella all’Europa League per cercare di non finire un’altra stagione con zero titoli. Non semplice visto che in semifinale ci sarà il doppio confronto con il Siviglia, compagine che ha una certa dimestichezza con questa competizione avendola vinta ben sei volte dal 2005 alla scorsa edizione. Poi c’è la qualificazione Champions da conquistare, sempre tenendo presente le penalizzazioni che potrebbero arrivare tra nuova sentenza sul caso plusvalenze e il possibile deferimento per la manovra stipendi.

A rendere ancora più complicato il momento bianconero ci pensano gli infortuni: Kean è ancora fermo e lo sarà anche contro il Bologna. Anche oggi per lui lavoro individuale con la speranza di poterlo avere a disposizione per le sfide contro il Lecce o contro l’Atalanta. Ma c’è anche Vlahovic ad essere ancora fermo ai box.

Juventus, le condizioni di Vlahovic

L’attaccante serbo ha saltato la sfida contro l’Inter a causa di una distorsione alla caviglia. Il 9 bianconero anche oggi ha svolto lavoro personalizzato, non facendo allenamento insieme al reto del gruppo.

Restano quindi i dubbi sulla sua presenza a Bologna, sfida importante per conquistare punti in chiave Champions. Le condizioni di Vlahovic saranno monitorate giornalmente, sperando che possa farcela per sedersi almeno in panchina. Le speranze di un recupero ci sono: decisivi saranno i prossimi due allenamenti, quello di domani e la rifinitura di sabato. Servirà anche lui e il suo ritorno al gol per dare l’assalto al posto Champions e all’Europa League.