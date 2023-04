Allegri, quella volta che ha lasciato la fidanzata all’altare:” Addio in Zona Cesarini”

Sapevate che Massimiliano Allegri ha lasciato la sua allora fidanzata all’altare? I due stavano infatti per sposarsi: ecco come è andata.

La Juventus di Massimiliano Allegri non sta vivendo un grande periodo e dopo il campionato ora deve dire addio anche alla Coppa Italia. Il tecnico toscano in questo momento è molto criticato, ma non è davvero nulla in confronto a quando decise di abbandonare la moglie praticamente sull’altare.

La vicenda è avvenuta nel 1992 e il Conte Max al tempo era ancora un calciatore di belle speranze del Pescara. Trequartista amante del dribbling entrò al centro della cronaca nazionale per essersi defilata poco prima delle nozze con la sua bella Erika.

A riportare la notizia al tempo era stato anche il prestigioso giornale milanese del “Corriere della Sera” che aveva parlato di una decisione presa all’ultimo minuto. Gli amici parlarono di un Massimiliano per nulla convinto di sposarsi nel giorno dell’addio al celibato.

Al momento però la frase del “non voglio sposarmi” sembrava solamente essere derivata dal troppo alcool e nessuno ci dette grande importanza. Il giorno dopo però le cose non migliorarono di certo, anzi Allegri decise di comunicare alla sposa e a tutti gli invitati che “questo matrimonio non s’ha da fare”.

A sdrammatizzare un po’ la situazione ci pensò proprio il padre di Massimiliano, ovvero Ermenegildo, che disse che probabilmente avrebbe potuto pensarci prima, ma meglio adesso che dover divorziare in seguito.

Ma cosa sappiamo della povera Erika che venne mollata a soli due giorni dalle nozze?

Erika ex fidanzata Allegri chi è? Matrimonio annullato

Della ragazza si sa davvero molto poco, ma il rapporto con Massimiliano Allegri della giovane Erika sembrava idilliaco. Gli amici infatti hanno raccontato come i due fossero la coppia perfetta, con pochissimi litigi e discussioni.

Erika inoltre, stando sempre a quanto riportato dal “Corriere della Sera”, non aveva mai bloccato la carriera di Allegri, accettando il suo lavoro che lo avrebbe portato ancora per tanti anni in giro per l’Italia e l’Europa.

Al tempo si sa che la ragazza fosse una studentessa universitaria, anche se non siamo a conoscenza della facoltà. Da quel momento in poi non si è più parlato di lei e si sono perse le sue tracce, ovviamente solo per il grande pubblico.

L’augurio che possiamo farle è naturalmente quello di trascorrere una vita serena e che a 31 anni da quel pazzesco evento possa averlo superato e, in qualche modo, dimenticato.