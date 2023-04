Allegri insulta Marotta, era già successo anni fa: il retroscena che tutti hanno dimenticato

Allegri e Marotta hanno avuto una pesante discussione al termine di Inter-Juventus e non è la prima volta che i due si lanciano frecciatine.

Per tanti anni Allegri e Marotta hanno collaborato alla Juventus ottenendo grandi risultati, ma a quanto pare il Derby d’Italia porta con sé troppe tensioni. Le ricostruzioni de “La Gazzetta dello Sport” parlano di insulti da parte del tecnico bianconero nei confronti del dirigente nerazzurro, proprio come accadde undici anni fa.

Eravamo nell‘aprile del 2012, con Allegri che era ancora l’allenatore del Milan che cercava di difendere il titolo di campione d’Italia. Marotta invece era al suo secondo anno da dirigente della Juventus e sognava il primo Scudetto.

Tutti quanti ricordiamo perfettamente il clamoroso gol non assegnato a Sulley Muntari nella sfida di San Siro tra rossoneri e bianconeri, ma lo scontro tra le parti avvenne pochi mesi dopo. Il Diavolo perse due punti preziosi in classifica al termine di un pareggio per 1-1 in casa del Catania e anche in quel caso venne contestato un gol fantasma.

Marchese respinse una conclusione di Robinho che sembrava effettivamente aver superato la linea bianca e a fine partita Allegri non riuscì più a contenersi. Nel post partita il tecnico toscano disse che troppe persone stavano parlando di non voler avere dei vantaggi, ma avrebbero fatto meglio a rimanere in silenzio.

Nel momento in cui l’intervistatore domandò se il riferimento fosse rivolto a Beppe Marotta non ebbe esitazioni e rispose con un chiaro:“ Sì”. Allegri lamentava la mancanza di fortuna nelle decisioni arbitrali da parte del suo Milan che si ritrovava così penalizzato al termine di ogni partita equilibrata.

Allegri contro Marotta: dal gol di Muntari a Catania-Milan

Il clima della stagione 2011-12, dopo la mancata assegnazione del gol di Muntari in Milan-Juventus, era diventato bollente. La furia montò dunque al termine della sfida di Catania e dopo aver pubblicamente accusato Marotta di parlare a vanvera, Allegri raddoppiò nel finale dell’intervista.

Il Conte Max spiegò che il suo intento non era quello di alimentare polemiche, ma siccome i primi a montarle erano i dirigenti della Juventus, allora anche lui si sarebbe adeguato.

Una volta approdato a Torino il rapporto tra Allegri e Marotta invece fu sempre molto solido, non risultano esserci mai state delle liti tra i due, almeno non riportate da giornali e televisioni, per questo stupisce questo sfogo del tecnico. Alla fine Inter-Juve è sempre Inter-Juve ed è normale che a fine gara ci sia ancora della tensione.