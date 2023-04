Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 26 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

E’ il giorno di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, gara cruciale e dal valore più che simbolico. In palio la qualificazione alla finale e la possibilità di alzare un trofeo per entrambe, in un derby d’Italia che dopo gli ultimi precedenti si annuncia tesissimo. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola “Giudizio finale“. In basso, le ultime sul futuro di Leao e Osimhen, che nonostante le voci di mercato potrebbero rimanere con Milan e Napoli: “Fateci restare“.

Il titolo del ‘Corriere dello Sport’ sul match di stasera tra Inter e Juve è “Incrocio finale“. Ma ci sono altri match cruciali nei prossimi giorni su cui ci sono novità importanti. “Pronti a spostare Napoli-Salernitana“, è l’annuncio del presidente di Lega Serie A Casini sulla richiesta del Comune di Napoli per motivi di ordine pubblico in merito alla resa in contemporanea del match degli azzurri con Inter-Lazio. E su Roma-Milan di sabato, occhio al recupero lampo di Dybala: “Dybala spera: può farcela“.

Su ‘Tuttosport’, Inter-Juve di stasera viene presentata con “Incrociamo le dita“: il quotidiano torinese si augura una gara senza polemiche e veleni di alcun genere. Polemica sulla mancata decisione del Giudice Sportivo sui cori razzisti a Karamoh in Lazio-Torino: “Karamoh non è Lukaku“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 26 aprile 2023

Settimana di grande calcio anche all’estero nonostante non ci siano le coppe europee. Non mancano i motivi di interesse nelle prime pagine dei quotidiani fuori dall’Italia.

In Inghilterra, è il giorno di Manchester City-Arsenal, gara decisiva per il titolo con il tecnico dei ‘Gunners’ Arteta che suona la carica: “It’s do or die“, è il titolo del ‘Daily Express’. In Spagna, il Real Madrid incappa in una sconfitta storica contro il Girona, vittorioso per 4-2 e ‘Sport’ non usa mezzi termini: “Humiliacion“.