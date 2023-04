Juve, svelato il premio per Allegri: “Rinnovo automatico”

La formazione bianconera è ancora in corsa per centrare la qualificazione alla prossima Champions League

Dopo la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, il volto della stagione della Juventus è nuovamente cambiato. La squadra di Massimiliano Allegri si trova adesso in piena lotta in campionato per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, senza dimenticare l’ottimo rendimento evidenziato in coppa.

In Europa League, infatti, la Juve è riuscita ad eliminare lo Sporting CP ai quarti di finale, ottenendo così l’accesso in semifinale dove invece se la dovrà vedere con un cannibale della competizione come il Siviglia. Un torneo divenuto prioritario per i bianconeri dopo l’eliminazione deludente dalla fase a gironi di Champions League di questa stagione.

Tornando al campionato, va precisato che il destino dei bianconeri potrebbe comunque cambiare ancora una volta. Con molta probabilità, infatti, nel mese di maggio la Juve dovrà presentarsi ancora una volta dinnanzi alla Corte Federale d’Appello per discutere il caso plusvalenze dopo il rinvio da parte del Collegio di Garanzia. Non è dunque escluso che una nuova penalizzazione, inferiore alla precedente, possa essere comminata ai bianconeri.

Calciomercato Juve, annunciato il rinnovo di Allegri

Tiene banco, inoltre, l’indagine condotta parallelamente dall’Uefa che potrebbe portare ad un anno di esclusione dalla partecipazione alle coppe europee.

Insomma, a prescindere da come finirà la stagione, sul futuro della Juve non mancano i punti interrogativi. Ciò che è certo, secondo quanto affermato da Luciano Moggi sulle frequenze di ‘Radio Bianconera’, è che Massimiliano Allegri possa rimanere sulla panchina bianconera in caso di qualificazione alla prossima Champions League, sia tramite il campionato che con la vittoria dell’Europa League.

Questo l’annuncio dell’ex dirigente sull’allenatore legato alla Juve da altri due anni di contratto: “Se abbiamo ascoltato tutti bene ciò che ha detto ieri in conferenza stampa Allegri, c’è da sottolineare come lui parli dei rinforzi della Juventus dell’anno prossimo. Il problema di una sua permanenza non si pone; d’altra parte, inoltre, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League scatta automaticamente il rinnovo per altri due anni“.