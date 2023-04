Juve shock, pronta la doppia penalizzazione: lo scenario

Pronta la doppia penalizzazione per la Juventus: scenario clamoroso per il club bianconero in vista delle prossime stagioni

Sono i mesi più delicati per la Juventus tra il campo e il rush finale della stagione ed i vari processi extra-campo. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare anche del fronte UEFA.

“Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo UEFA. Al momento non abbiamo paura, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci fanno preoccupare. Anche perché deve prima concludersi il percorso della giustizia sportiva in Italia, che è lontano dal concludersi”. Interrogato proprio sulla UEFA, nelle scorse settimane Francesco Calvo aveva risposto così riguardo ai rischi di una possibile esclusione dalle prossime coppe europee. Stando alle ultime indiscrezioni, Ceferin è sullo sfondo in attesa della Giustizia Sportiva italiana. La massima organizzazione europea non attenderà oltre luglio, quando sarà chiamata a decidere autonomamente per l’inizio della nuova stagione. Il rischio di esclusione dalle coppe è sempre concreto, con un possibile scenario ancora peggiore per la Juventus.

Juve e UEFA, scenario clamoroso in vista delle prossime stagioni

Un altro scenario per i bianconeri, il peggiore, è il seguente: nella prossima stagione la Juventus potrebbe essere squalificata dalle coppe europee solo tramite la Giustizia Sportiva italiana, facendo scalare la squadra fino all’ottavo posto al termine della stagione.

In questo caso, la squalifica diretta della UEFA scatterebbe invece tra due stagioni, quando la Juventus tornerà a qualificarsi in campionato alle prossime coppe europee. Una doppia penalizzazione ed uno scenario da non escludere, con i bianconeri che sarebbero così esclusi dall’Europa per due anni consecutivi.