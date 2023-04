Juve, delusione totale: “Un pacco, soldi buttati via”

In casa bianconera tante critiche per il calciatore, che ha fatto male nel corso del match contro l’Inter

La difesa della Juventus è finita nel mirino della critica soprattutto per via del gol subito dopo solamente quindici minuti.

L’Inter è passata in vantaggio dopo una disattenzione generale del reparto arretrato bianconero, ma i principali colpevoli, secondo i tifosi, sono stati Alex Sandro e Leonardo Bonucci.

Ma anche la prestazione di Bremer non è certo da incorniciare. C’è sempre più la convinzione, che il centrale brasiliano fatichi quando è chiamato a giocare con la difesa a quattro. Sotto la lente di ingrandimento è finita l’azione in cui l’ex Torino si è fatto saltare troppo facilmente da Dzeko, che poi ha battuto Perin. La rete, fortunatamente, per la Juve è stata però annullata per fuorigioco. Bremer non è comunque sfuggito alle critiche dei tifosi: tornano così in mente i 50 milioni di euro, spesi in estate per strapparlo alla concorrenza. Davvero troppi secondo il mondo di Twitter.

