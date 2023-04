Inter-Juventus, la Curva Nord in protesta smette di cantare: che cosa è successo

Alla metà del primo tempo, il tifo organizzato dell’Inter, la Curva Nord, ha stoppato il suo canto in segno di protesta: vediamo che cosa è successo

Piccolo giallo a San Siro durante il primo tempo della sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Alla metà della prima frazione di gioco infatti, il tifo organizzato dei nerazzurri, la Curva Nord, ha smesso di cantare e di inneggiare i suoi soliti cori che accompagnano la squadra e lo stadio durante tutte le partite casalinghe in quel del Meazza.

Il motivo? I biglietti del derby di Champions League, più precisamente della sfida di andata. Ai tifosi dell’Inter, abbonati nel settore “verde” dello stadio, dove si riuniscono sempre quando i nerazzurri giocano in casa e nei derby meneghini, non è stata data nessuna prelazione su quelli che sono i loro soliti posti in curva. In segno di protesta nei confronti di questa decisione, la Curva Nord ha interrotto il suo canto per alcuni minuti durante il match con la Juventus, per poi riprendere ad inneggiare i suoi idoli poco dopo. Allarme rientrato insomma, ma la protesta c’è stata e (non) si è fatta sentire.