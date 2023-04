Bomber rifiutato, via libera immediato per la Juve

Il fantasista lascerà la Premier in estate ma non trova sbocchi nella destinazione principale, ora tocca ai bianconeri nel testa a testa con la Roma

Terza sconfitta consecutiva in campionato e umore strapazzato. La Juventus ha peccato di goliardia nelle ultime settimane, galvanizzata dalla serie ininterrotta di risultati positivi culminati con la temporanea concessione dei quindici punti di penalizzazione precedentemente inflitti a seguito dello scandalo plusvalenze. Ora il tecnico Massimiliano Allegri deve invertire nuovamente il trend, non soltanto da un punto di vista meramente numerico – con il pericolo di restare fuori dalla zona Champions – ma anche emotivo e mentale in vista del prosieguo del percorso in Europa League.

E intanto, con uno sguardo lungimirante, la dirigenza bianconera sta cercando di apporre basi solide per la prossima stagione sia ai piani alti societari che in organico. La speranza dei tifosi è che possa essere attuata una vera rivoluzione, a partire non soltanto dallo stesso allenatore ma finendo anche per scalzare dal proprio piedistallo tutti i calciatori che non meriterebbero di rappresentare la storia vincente di un club in difficoltà. Fronte mercato, dunque, le operazioni potrebbero essere numerose. A centrocampo, coi tantissimi nomi di rientro dai rispettivi prestiti e in immediata uscita, passando anche per l’attacco di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo conta di restare a Torino per riscattare una stagione poco positiva, contando sul supporto di nuovi fuoriclasse. Uno di questi potrebbe arrivare proprio al termine dell’avventura al Liverpool, con la cui maglia ha scritto pagine importanti di Premier League e di Champions. Uomo chiave dal talento indiscusso, Roberto Firmino piace ancora da matti.

Calciomercato, occasionissima Juve: Firmino può arrivare a zero

L’occasione per raggiungere il brasiliano è netta. Specie adesso che il Barcellona, club al quale era stato avvicinato nel corso delle ultime settimane, ha completamente smentito ogni forma di interesse nei suoi confronti.

O meglio, nessuno esclude che l’interesse ci fosse: per Joan Laporta si è trattato di un rifiuto necessario, perché Firmino non rappresenta una priorità per Xavi. Robert Lewandowski dovrebbe restare almeno un’altra stagione in blaugrana e la voglia di far tornare Leo Messi a La Masia cresce giorno dopo giorno. Anche fronte tetto salariale, insomma, non ci sarebbero le condizioni giuste.

Così per la Juventus sarebbe un assist perfetto: operazione a parametro zero con adeguamento economico sulla scia delle tante uscite d’organico. Ma occhi anche sulla Roma. Perché i giallorossi sembrano voler fare sul serio e mettere i bastoni fra le ruote.