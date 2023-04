Affare da 100 milioni: Messi lo spedisce all’Inter

Il fenomeno argentino andrà in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione con il Paris Saint Germain

Sono giorni bollenti a Barcellona in ottica mercato. Il presidente Joan Laporta sta infatti lavorando assiduamente per favorire quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Catalogna. Un assalto, quello programmato dal numero uno del club blaugrana nei confronti di Leo Messi, nato dopo la vittoria dell’argentino del Mondiale in Qatar.

Considerata la scadenza del biennale siglato con il Paris Saint Germain nel 2021 al termine dell’attuale stagione, il Barcellona potrebbe riabbracciare il suo ex capitano a costo zero. Un’operazione che, a fronte degli elevatissimi costi per l’ingaggio, richiederebbe circa 100 milioni di euro dal mercato in entrata. Per questa ragione, il club avrebbe già individuato cinque calciatori da sacrificare in uscita la prossima estate.

Tra questi, come riportato dal ‘El Nacional’, vi sarebbero innanzitutto tre attaccanti che nell’ultima annata non hanno pienamente convinto la dirigenza nonostante l’enorme talento che li contraddistingue come Raphina, Ansu Fati e Ferran Torres. In uscita, per raggiungere quota 100 milioni, vi sarebbero poi Eric Garcia e Franck Kessie. Quest’ultimo potrebbe quindi tornare particolarmente utile per il mercato italiano, considerato il forte pressing nei suoi confronti da parte dell’Inter.

Calciomercato Inter, Messi sblocca la cessione di Kessie

Per favorire dunque il ritorno di Leo Messi al Camp Nou, il Barcellona potrebbe facilitare la cessione di Franck Kessie.

Lo scorso gennaio, a tal proposito, l’Inter aveva tentato un primo approccio con l’ex rossonero nell’ambito di un possibile scambio con Marcelo Brozovic. Proprio il centrocampista croato potrebbe infatti risultare decisivo all’interno dell’operazione. Xavi stravede per lui e gli affiderebbe già dalla prossima stagione le chiavi della mediana blaugrana al posto di Sergio Busquets.

A corroborare l’ipotesi di una cessione di Kessie, questa mattina in Spagna è stata riportata una novità che riguarda l’ingaggio dell’ivoriano. A fronte di una richiesta fatta dal Barcellona per ridursi lo stipendio e andare incontro alle esigenze del club nell’ambito del fair play finanziario imposto dalla Liga, l’ex Milan avrebbe rifiutato la proposta. Una prima crepa che potrebbe portare alla rottura definitiva in estate.