Ronaldo l’ha fatto di nuovo: allenatore attaccato davanti a tutti

L’avventura di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr non sta andando come sperato: il gesto del portoghese che preoccupa i suoi fan

La decisione di lasciare il Manchester United di comune accordo è stata uno dei colpi di scena di maggiore effetto nella storia del calcio moderno: Cristiano Ronaldo ha sorpreso tutti giocando un Mondiale da free-agent, per poi accasarsi al Al Nassr.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha scelto di cedere alle lusinghe dei sauditi, che gli hanno offerto un contratto faraonico per mettere un riflettore sul proprio club e sull’intero movimento. Quello che si attendeva CR7 dalla sua avventura saudita, però, non sta accadendo. Nessuna marcia trionfale con valanghe di gol da aggiungere alla sua straordinaria collezione, per macinare nuovi record e imprese straordinarie. La realtà è che l’Al Nassr sta faticando e ieri è uscita sconfitta anche in semifinale di coppa: Ronaldo è furibondo.

Ronaldo contro tutti: urla contro l’allenatore e quel gesto di rabbia

Nelle scorse settimane Cristiano Ronaldo ha portato la società saudita a salutare Rudi Garcia, con il quale non era scattato il giusto feeling, ma la situazione non sembra essere migliorata.

Dopo la sconfitta in semifinale di coppa, CR7 è apparso furibondo con tutti. Il portoghese ha rivolto urla e pesanti critiche nei confronti del proprio allenatore, per poi prendere a calci bottigliette e oggetti davanti alla panchina dell’Al Nassr. Il volto di Ronaldo e la sua mimica facciale è molto indicativa dei pensieri che tormentano le sue notti.

Il portoghese non è abituato alla mediocrità e questa esperienza sta mettendo a dura prova il suo ego, che sta iniziando a fare i conti con il declino. Gli scenari, per come si sta mettendo la situazione, sembrano essere solamente due: o tutta la squadra si adegua ai suoi standard di impegno e ambizione oppure Ronaldo potrebbe cercare una soluzione per cambiare aria. Gli ultimi anni di CR7 stanno assumendo un contorno di delusione non all’altezza della sua carriera.