Roma-Milan inizia domani: il calendario toglie un giorno a Mourinho

Il tecnico di Parma ritroverà i suoi giocatori nella giornata di mercoledì, come il portoghese

E’ fissata per domani la ripresa degli allenamenti del Milan di Stefano Pioli e della Roma di Jose Mourinho.

La squadra rossonera si ritroverà nel centro sportivo di Milanello per iniziare a preparare la partita che si disputerà mercoledì 26 aprile alle ore 18.00. Saranno, così, solo tre gli allenamenti sulle gambe prima di volare nella Capitale, dopo che il tecnico di Parma ha deciso di concedere due giorni liberi ai suoi ragazzi. Una prassi consolidata, ormai, che il tecnico campione d’Italia ha adottato spesso in questa stagione.

Lo ha fatto, chiaramente, quando il suo Milan non è stato chiamato a giocare un match infrasettimanale e spesso prima di un tour de force fatto di una partita ogni tre giorni. Il doppio giorno di riposo è arrivato anche quando il Milan ha dovuto fare i conti con sconfitte pesanti, nel momento più complicato della stagione. Pioli difficilmente ha usato il bastone con i suoi giocatori e così anche dopo il 3-0 contro l’Inter, in Supercoppa italiana, i rossoneri non sono tornati subito ad allenarsi, prima della sfida contro la Lazio. Le polemiche non sono chiaramente mancate e il 4-0 all’Olimpico non ha fatto altro che alimentarle. Nessuna novità particolare, dunque, il Milan dopo aver battuto il Lecce, domenica scorsa, non è stato a Milanello né lunedì né lo sarà oggi. Da domani si penserà solo ed esclusivamente alla Roma, senza più fermarsi.

Roma, domani si torna in campo a Trigoria

Anche i giallorossi, dopo aver giocato ieri, usufruiranno di un giorno di riposo, concesso da Mourinho, con gli allenamenti che riprenderanno domani a Trigoria.

E’ evidente che le fatiche si faranno sentire più nelle gambe dei calciatori del portoghese, che di fatto avranno un giorno in meno per preparare la partita.

Ma avendo disputato l’Europa League giovedì, con Fiorentina e Juventus, impegnate in Coppa Italia, tra domani e dopodomani, era praticamente inevitabile che Atalanta-Roma si giocasse lunedì. Ma il calendario, di questa parte di stagione, è noto da più di un mese, con la Lega di Serie A, che ha dovuto fare i conti anche chiaramente con l’esigenze televisive.

Il tempo per preparare bene la partita c’è e da domani inizieremo a capire come staranno Llorente e Dybala, usciti malconci contro l’Atalanta e se potranno recuperare per la sfida di sabato. Niente da fare, invece, per Smalling, certamente out, come ammesso da Mourinho.