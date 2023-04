Napoli attende lo scudetto: “Campionato strepitoso con un unico neo”

È iniziato il count-down per la festa scudetto del Napoli, nuova investitura per Spalletti: “Merito soprattutto a lui e De Laurentiis”

Dopo la vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium, è andata in scena una prima anticipazione di quella che sarà la festa scudetto del Napoli. Il pullman della squadra è stato seguito da un esercito di scooter e motorini, con tifosi in festa e un entusiasmo trascinante: immagini che hanno già fatto il giro del mondo.

Un grande tifoso del Napoli è Giuseppe Abbagnale, storico campione olimpico di canottaggio. Ai microfoni di notizie.com, l’oro olimpico ha commentato in questi termini la storica cavalcata dei partenopei: “Non so quante altre volte sia stato assegnato lo scudetto con questo anticipo ed è la dimostrazione del campionato strepitoso”. Adesso manca solamente la matematica, per poter dare il via ad una festa che resterà nella storia del calcio italiano.

Abbagnale incorona il Napoli: “Va dato merito a tutti, ma soprattutto a Spalletti e De Laurentiis”

Giuseppe Abbagnale ha fatto un parallelismo tra calcio e canottaggio, commentando il campionato del Napoli: “Nel canottaggio con un vantaggio simile basterebbe la corrente per arrivare al traguardo”. Lasciarsi trasportare verso lo scudetto.

Tanti saranno gli uomini che resteranno negli annali e nei cuori dei tifosi del Napoli, ma per il campione olimpico sono due in particolare ad essere i fautori di questo straordinario successo. “Per i tifosi i due beniamini sono Osimhen e Kvaratskhelia, però va dato merito a tutti. Sopratutto a Spalletti e ad Aurelio De Laurentiis, che ha avuto ragione un’altra volta”. La stagione resterà storica, anche se per Abbagnale c’è un lato negativo. “L’unico neo è l’eliminazione dalla Champions League, mi sarebbe piaciuto vedere il Napoli in semifinale”.