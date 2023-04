“I matrimoni si fanno in due”: Totti spiega cosa manca per il ritorno alla Roma

Francesco Totti ha parlato del suo possibile ritorno alla Roma in veste da dirigente: le sue parole sono chiare

La Roma cade a Bergamo contro l’Atalanta e paga un conto salato alla sfortuna con i problemi fisici di Llorente e Dybala.

Proprio dopo il monday night, i tifosi giallorossi hanno potuto ascoltare le parole di Francesco Totti, ospita a ‘DAZN’. Inevitabile parlare della formazione capitolina con l’ex capitano della Roma che si è soffermato anche su Lorenzo Pellegrini, il calciatore che indossa oggi quella che è stata la sua fascia: “Il capitano – ha affermato Totti – ha delle responsabilità diverse dagli altri calciatori della squadra. Lui lo ha capito. Ora sta tornando ai suoi livelli e sono molto felice per lui. Ci siamo sentiti questa settimana, dopo il rigore sbagliato contro il Feyenoord l’ho incoraggiato. Ora si è ripreso ed è tornato ad essere il calciatore che ci aspettiamo”. Altro argomento impossibile da evitare è quello relativo ad un suo ritorno da dirigente nel club: “Un matrimonio si fa sempre in due. Non dipende da me. Credo che metterci seduti, bere un caffè e parlare di tante cose è sempre possibile”.

Totti tra il ritorno a Roma e Spalletti

Infine, nel corso del suo intervento a ‘DAZN’, Totti ritorna sul rapporto con Spalletti e sulla possibile ‘rappacificazione’ tra i due.

“Ho risposto soltanto alla domanda di un giornalista. Se dovessi incontrare Spalletti lo saluterei tranquillamente. Per me è uno dei migliori tecnici in circolazione: lo dirò sempre”.