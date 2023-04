Colpo di scena Milan: l’esterno è la chiave per Osimhen

Novità imminenti sul grande obiettivo ricercato a lungo dai dirigenti rossoneri sul mercato in entrata

In attesa dell’ultimo posticipo della 31esima giornata tra Atalanta e Roma, il Milan ha riagganciato nuovamente i giallorossi al quarto posto con 56 punti. La squadra di Stefano Pioli è tornata infatti a vincere con il Lecce dopo aver collezionato in campionato ben due pareggi consecutivi.

Un turno che ha visto nuovamente rallentare anche la Juventus, tornata in piena lotta per un piazzamento in Champions League dopo aver riavuto indietro – per il momento – i 15 punti di penalizzazione precedentemente tolti in classifica dalla Corte Federale. La formazione di Massimiliano Allegri ha in questo momento tre sole lunghezze di vantaggio sul Milan a causa della sconfitta rimediata ieri sera nel match casalingo contro il Napoli.

Proprio il club azzurro potrebbe incrociare nelle prossime settimane i propri interessi di mercato con quello rossonero. Secondo quanto riportato dall’indiscrezione diffusa dal ‘Mirror’, sembra infatti che il Chelsea abbia intenzione di sferrare entro la prossima estate un assalto a suon di milioni per avere Victor Osimhen. Per riuscire a strappare il centravanti nigeriano a Aurelio De Laurentiis, però, servirà un’offerta a tre cifre.

Calciomercato Napoli, Chelsea scatenato: offerto Ziyech nell’affare Osimhen

Dopo aver investito oltre 300 milioni di euro nella sessione invernale di calciomercato, il Chelsea avrà bisogno di sfoltire la rosa e incassare qualche milione anche in entrata.

Per questa ragione il ricco proprietario Todd Boehly vorrebbe proporre al Napoli un affare diverso, offrendo – oltre ad una cospicua parte cash – anche una contropartita. In tal senso il calciatore individuato sarebbe Hakim Ziyech, ad un passo dal trasferimento al Paris Saint Germain allo scadere del mercato di gennaio.

Anche il Milan negli ultimi anni più volte ha palesato il suo interesse nei confronti dell’esterno marocchino, senza però mai riuscire ad affondare con convinzione il colpo. In attesa di capire anche quelle che saranno le intenzioni del Napoli a fronte delle possibili offerte in arrivo dalla Premier League per Osimhen, quello di Ziyech è senz’altro un nome da tenere d’occhio sul mercato degli azzurri per la prossima estate.