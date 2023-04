Cassano tuona contro il Milan, la reazione di Leao non si lascia attendere

Cassano punta il dito contro il Milan dopo la vittoria contro il Lecce: la risposta di Leao non si fa attendere

Con il successo ottenuto per 2-0 contro il Lecce a San Siro, il Milan è tornato a vincere in casa in campionato dopo quasi due mesi visto che l’ultimo successo risaliva al 26 febbraio, anche in quel caso 2-0, contro l’Atalanta.

La vittoria rossonera però ha causato anche qualche critica. In particolare Antonio Cassano, durante la ‘Bobo Tv’ su Twitch, ha puntato il dito contro la prestazione degli uomini di Pioli. “I primi 30 minuti il Milan ha tirato zero volte in porta e ha creato zero. Se tu mi dici chi meritava di vincere nella prima mezz’ora allora meritava il Lecce. Poi dopo il gol ha strameritato di vincere”. Un parere contrastante rispetto a quello di Christian Vieri, che ha affermato: “Il Lecce è andato avanti una volta e ha preso il palo. Il Milan ha dominato, con Leao che ha fatto impazzire il pubblico con alcune fiammate. La squadra sta bene, Maignan da l’impressione che non prenderà mai gol e Leao ha fatto la differenza”.

Le parole di Cassano non sono passate inosservate neppure in casa Milan. Proprio l’autore dei due gol, Leao, ha risposto attraverso i social in maniera netta alle parole pronunciate da Cassano. Su Twitter un account ha riportato in maniera parziale le dichiarazioni dell’ex calciatore e la risposta di Leao non si è fatta attendere. Leao ha risposto all’account con tre emoji che piangono dal ridere. Un messaggio chiaro da parte del portoghese, spesso bersagliato dallo stesso Cassano per la mancanza di continuità nelle sue prestazioni.