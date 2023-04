“Accordo vicino”: così si prendono Osimhen

Possibile svolta sul futuro di Victor Osimhen: i contatti stanno andando avanti, l’accordo non è mai stato così vicino

Per il Napoli si aspetta ormai soltanto la matematica dello scudetto. Tra i protagonisti della cavalcata tricolore degli azzurri non può non essere menzionato Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è il capocannoniere della Serie A con 21 gol realizzati in 25 partite, la media di una rete ogni 97 minuti in campo.

Proprio l’infortunio rimediato in Nazionale e la conseguente assenza ha pesato non poco sull’uscita del Napoli dalla Champions League per mano del Milan. Delusione ormai smaltita e testa soltanto alla festa che ormai è già partita, senza neanche aspettare l’aritmetica che potrebbe comunque arrivare già domenica pomeriggio.

Chiusa la pratica scudetto, De Laurentiis sposterà la sua attenzione al mercato e, dopo una stagione del genere, saranno tanti gli interessamenti che pioveranno sui talenti azzurri, Osimhen compreso. Del resto, quasi tutte le big d’Europa sono alla ricerca di un numero 9 e il profilo del nigeriano piace a tanti club. In particolare, ci sarebbe una trattativa avviata, con un accordo davvero molto vicino con il Psg.

Calciomercato Napoli, intesa con il Psg: Osimhen ha un’altra priorità

Stando a quanto riferisce ‘footmercato.com’, i contatti che ci sono stati tra il dirigente del Psg Luis Campos e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sono stati positivi, tanto che il portale parla di un accordo non lontano tra club francese e calciatore.

Una volta raggiunta l’intesa, ci sarà poi da trattare con il Napoli e la richiesta di 150 milioni di De Laurentiis è il primo ostacolo nella trattativa. L’altro è rappresentato dalla concorrenza serrata: le squadre di Premier League (Chelsea e Manchester United su tutte) e il Bayern Monaco vogliono Osimhen. C’è poi anche la preferenza del calciatore che vedrebbe di buon occhio un trasferimento in una delle formazione inglesi o a Monaco di Baviera. Stando allo stesso portale, il Psg verrebbe proprio dopo Chelsea, United e Bayern nella gerarchia dell’attuale 9 azzurro. Questo però non ferma il club transalpino che in estate vuole acquistare un bomber di spessore. L’accordo con l’entourage del calciatore non è lontano, poi ci sarà da trovare quello con il Napoli e battere la concorrenza.