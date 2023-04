Si ‘rigioca’ Juventus-Napoli: ora Lukaku attende i bianconeri

Juventus-Napoli si lascia alle spalle grandi polemiche e un clima infuocato: ora i bianconeri sono attesi dall’Inter di Lukaku

Negli ultimi anni la rivalità tra Juventus e Napoli è cresciuta notevolmente, raggiungendo un climax elevato nell’anno del record dei punti di Maurizio Sarri. Quest’anno, per la prima volta, saranno i partenopei a festeggiare un successo in campionato e la sfida di ieri sera farà discutere ancora a lungo.

La partita tra i futuri campioni d’Italia ed i bianconeri, in versione rimaneggiata in attesa del ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, non si è risparmiata le consuete polemiche. Il gol annullato ad Angel Di Maria sarà uno dei temi trattati nella diretta odierna su TvPLAY: come ogni giorno saremo in diretta sul nostro canale ‘Twitch’, dove in studio verrà ‘rigiocata’ la partita tra Juve e Napoli, analizzandone gli episodi chiave. Alle 15.10 sarà collegato con gli studi di Roma Michele Padovano, ex Juve, che commenterà quanto è andato in scena all’Allianz Stadium nella serata di ieri. Inoltre, alle 15.45 sarà con noi Paco D’Onofrio che parlerà della ‘grazia’ assegnata da Gravina a Romelu Lukaku.

Juventus-Napoli e il caso Lukaku su TvPlay: ospiti, orari e come seguirci in diretta

Sul canale Twitch di TvPlay siamo in diretta ogni giorno con aggiornamenti e approfondimenti sulle principali tematiche di giornata, rubriche legate al Fantacalcio, al betting e live reaction delle partite più importanti.

Nella giornata di oggi seguiremo in maniera approfondita quanto successo in Juventus-Napoli e ci avvicineremo alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter. In particolare, verrà aperta una riflessione sulla grazia a Romelu Lukaku e sulla lotta al razzismo negli stadi italiani. Saranno con noi anche grandi esponenti del mondo del calcio come Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk di Andrea Pirlo, e Pietro Vierchowod.

Gli ospiti di oggi e dove seguirci in diretta

Ospiti:

Michele Padovano 15.10

Paco D’Onofrio 15.45

Emiliano Viviano e Pietro Vierchowod alle 18.30

Dove vederci: oltre al canale Twitch di TvPlay_Calciomercato.it ci potete seguire in diretta anche sul sito di Calciomercato.it o di TvPlay.it. Saremo in diretta dalle 14 alle 23.30, a partire con uno spazio motori per arrivare alla live reaction e al post-partita di Atalanta-Roma.