Ribaltone Juve in diretta: “Rifondare da zero”

Il club bianconero avrà bisogno di rinnovare la propria rosa in vista della prossima stagione

Quella di ieri sera è stata per la Juventus la terza sconfitta di fila in campionato dopo quelle precedentemente rimediate contro Lazio e Sassuolo. Nonostante i 15 punti di penalizzazione siano stati momentaneamente restituiti alla squadra di Massimiliano Allegri, la lotta per la Champions League rimane ancora apertissima.

Della stagione della Juventus si è discusso con l’ex calciatore Michele Padovano, il quale – intervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play – è sembrato piuttosto netto sulle possibili scelte future da attuare sul mercato: “Io rifonderei tutto. Confermerei Vlahovic, Chiesa, Fagioli, Miretti, Rabiot, Gatti, Danilo e Bremer. Per il resto rifonderei da zero e la Juve ha bisogno di aprire un ciclo. Per aprire un ciclo bisogna essere pazienti”.

L’ex centravanti, pur rispettando le sue idee, ha ammesso di non condividere totalmente le scelte di Allegri: “A me piacerebbe vedere i giocatori forti sempre in campo. Allegri ha un’idea diversa rispetto alla mia, vedendoli tutti i giorni sa bene la condizione effettiva dei suoi giocatori. Il tecnico deve salvare la stagione e bisogna che riesca a vincere una delle due coppe in cui è ancora in corsa”.

Calciomercato Juve, il rammarico di Padovano: “Errore farsi sfuggire Dybala”

Michele Padovano, infine, è tornato sulla mossa fatta dalla società la scorsa estate che ha deciso di non intavolare il rinnovo e lasciare andare Paulo Dybala a costo zero.

Questo il parere dell’ex calciatore: “I giocatori forti e giovani devono rimanere alla Juve. Hanno già fatto l’errore di farsi sfuggire Dybala. Per costruire una rosa importante, non dimentichiamo che la Juve è sempre stata tra le prime del mondo, deve trattenere i suoi gioielli. Chiesa e Vlahovic devono essere tenuti. Io sono per gli italiani, secondo me deve essere acquistato qualche calciatore giovane italiano. Bisognerebbe riformare dai settori giovanili, io credo che il campionato italiano è sempre stato un campionato importante e oggi non lo è più. La stessa nazionale fatica a trovare calciatori interessanti”.